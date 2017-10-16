Microsoft macOS ve Windows’ta Outlook’u yeniliyor

Microsoft, Windows ve macOS kullanıcılarının kullandığı Outlook’ta büyük bir tasarım değişikliğine gidiyor.Microsoft, bu tasarım değişikliğiyle kullanıcılarına daha basit bir arayüz sunmayı hedefliyor. Yapılan değişiklikler, iOS’te kullanılan Outlook uygulamasına benzerlik gösteriyor. Outlook’ta bulunan karmaşıklığı azaltmak adına yeni tasarımda daha rahat kullanım deneyimi hedefleniyor.

Kullanıcılar, özelleştirilebilir şerit yer almasını istediklerini belirleyebilecek. Böylece e-posta uygulamasının arayüzünü düzenlenecek. Outlook’un Mac sürümünde arama ve takvim gibi araçlar için iyileştirmelerle daha hızlı ve güvenilir bir kullanım imkanı yer alacak.

Outlook’un yeni tasarımının ne zaman kullanıma sunulacağı şimdilik belirsizliğini koruyor. Bu değişikliklerin önce Office 365 kullanıcıları daha sonra Office 2019 kullanıcılarına gelebileceğini bekleyebiliriz.