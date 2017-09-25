Apple’ın 5 Haziran’da gerçekleştirdiği WWDC etkinliğinde tanıttığı macOS High Sierra bugün kullanıma sunulacak.

Apple, yeni işletim sistemi macOS High Sierra’nın ne zaman indirilebilir olduğunu internet sitesi üzerinden duyurmuştu. Apple’ın macOS High Sierra ile şu özellikleri sunuyor:

Kullanıcılar, yeni kenar çubuğu ile aradıklarını daha kolay bir şekilde bulabilecek.

Kullanıcılar, en iyi eşleşenler özelliği ile aradığı mail’i daha pratik bir şekilde bulabilecek.

macOS High Sierra ile Siri, kullanıcılar Apple Music üzerinden müzik dinlerken önerilerde bulunabilecek. Ayrıca kullanıcıların dinlediği albümlerle ilgili detaylı bilglileri de verebilecek.

Notlar uygulamasını sıklıkla kullananlar, macOS High Sierra ile notların üzerine iğne ekleyebilecek. Bu sayede notlarında önemli olan kısımları daha kolay bir şekilde görebilecek. Bununla birlikte eklenen notlara tablo da eklenebilecek.

Safari kullanıcıları, kullanım esnasında rahatını kaçıran reklam içerikleri macOS High Sierra ile engellenecek.

macOS High Sierra ile gelen Metal 2 teknolojisi ile kullanıcılar grafik işlemcilerinin sunduğu bütün imkanlardan faydalanabilecek.

Bugün yayınlanacak olan macOS High Sierra; 2009 ve sonrası Macbook, 2010 ve sonrası Macbook Air, 2010 ve sonrası Macbook Pro, 2010 ve sonrası MacPro ile 2009 ve sonrası iMac bilgisayarlarına yüklenebilecek.