Kötü amaçlı Android yazılımı telefon aktivitelerinizi takip ediyor

“ZooPark” adı verilen kötü amaçlı gelişmiş bir Android yazılımı, telefonunuzda yaptığınız tüm aktiviteleri takip ediyor.

KasperskyLab’e göre akıllı telefonunuzdaki şifrelere, fotoğraflara videolara, ekran görüntülerine, WhatApp ve Telegram gibi uygulamaların verilerine ulaşabilen bu yazılım daha çok Orta Doğu’daki kullanıcıları hedef alıyor.

ZooPark ilk olarak hesap detaylarında ve adres defterindeki verileri çalan basit bir kötü amaçlı yazılımdı, ancak yazılımın kendini geliştirerek geldiği son hal oldukça endişe verici. Android cihazınıla yaptığınız tüm işlemlerin log’unu tutup görüntüleyebilen bu yazılım arama geçmişinizden hafıza kartınızdaki verilere kadar ulaşabiliyor. Ayrıca bu yazılım kendi ekran görüntülerini alabiliyor, haberiniz olmadan fotoğraflar çekebiliyor hatta sizin adınıza mesajlar gönderip arama daha yapabiliyor.

Kaspersky bu zararlı yazılımın Android kaynaklı değil birileri tarafından satın alınıp yerleştirildiğini söylüyor. Özellikle Orta Doğu’da hükümetlerin casusluk amaçlı bu gibi yazılımların kullanıldığı biliniyor.