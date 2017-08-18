iOS 11 ile TouchID devre dışı bırakılabilecek

Apple’ın yeni mobil işletim sistemi iOS 11’de TouchID’nin devre dışı bırakılmasını sağlayan bir yöntem bulunuyor.

iOS 11’de acil durum aramalarını otomasyona bağlamak için tasarlanan yeni bir aracılığıyla iPhone kullanıcılarının güç tuşuna 5 defa basmasının acil durum aranmaya uygun olacak. Bu sayede acil durum servislerini hemen bağlamayacak. Ancak giriş kodu girilene TouchID devre dışı bırakılacak.

Apple’ın iOS 11’e getirdiği bu özellik, Eylül ayında piyasaya sürülecek olan iPhone’da yer alacağı tahmin edilen yüz tanıma özelliğinin daha anlamlı hale getirdi. Touch ID ve yüz tanıma özelliklerinin devre dışı bırakabilmenin fiziksel bir zorlamanın olmadığı durumlarda daha kullanışlı olarak görülebilir.

iOS 11, dünya genelinde önümüzdeki ay yayınlanacak.