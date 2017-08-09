iOS 11 Beta 5 ile geri dönen özellik yeniden kaldırıldı

Apple, iOS 11’in 5. Betasında geri gelen “Mesajları iCloud’a yedekleme” özelliğini yeniden kaldırdı.

Apple’ın Eylül ayında kullanıma sunmaya hazırlandığı yeni nesil mobil işletim sistemi iOS 11’de aralarında mesajların iCloud’a yedeklenebildiği özelliğinde bulunduğu pek çok özellik yer alıyor. Bu özellik ile iOS kullanıcıları mesajlarını senkronize edebilir ve yazışmalarını da pratik bir biçimde kontrol edebilir. Örneğin iPhone üzerinden bir mesaj silindiğinde bu mesaj iPad ve Mac üzerinden de silinir.

Ancak iOS 11 Beta 5’e deneyenler bu özelliğin beklentileri karşılayacak kadar iyi çalışmadığını gördü. Yaşanan bu durumdan ötürü Apple da bu özelliği şimdilik kaldırdı. Apple, iOS 11 Beta 5’de bu özelliğin kaldırıldığını, kullanıcıların cihazları üzerinde bulunan mesajları iCloud yedeklemesiyle gerçekleşebilir olduğunu belirtti.

Apple’ın iOS 11’de “Mesajları iCloud’a yedekleme” özelliğini ne zaman geri getireceği bilinmiyor.