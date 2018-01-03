Google Fuchsia OS’i test etmeye başladı

Ne olduğu belirsizliğini koruyan Fuchsia OS, Pixelbook üzerinde test edilmeye başlandı.

Google’ın geliştirmeyi sürdürdüğü deneysel işletim sistemi Fuchsia OS’in Google Pixelbook’lar üzerinde test edildiği belirlendi. Kullanıcılara sunduğu çok yönlülüyle bilinen Pixelbook’un bir kaç geliştirici tarafından Pixelbook test ettiği öğrenildi.

Google’ın bu adımla Fuchsia OS’i yeni modern donanımlar ile sıfırdan geliştirilmeye başladığı belli oldu. Google, bu işletim sistemiyle daha önce kullanıma sunulan geçmiş donanım ve yazılımlarla getirilmiş olan sınırlamalardan bağımsız olmasının yanında daha hızlı ve etkili olması da bekleniyor.

Google’ın yoluna Chorme OS, Android veya Fuchsia OS ile devam edeceği belirsizliğini koruyor. Bazı iddialara göre Fuchsia hem Android hem de Chrome OS uygulamalarını destekleyen bir şekilde gelebilir. Google, Fuchsia OS ile yavaş yavaş Windows’a rakip olabilecek bir işletim sistemi geliştirmesi ihtimali de bulunuyor.