Chrome otomatik oynatılan medyaları susturacak

Google popüler tarayıcısı Chrome’un 2018’den itibaren sitelerde otomatik olarak oynatılan medya içeriklerini engelleyeceğini duyurdu.

Geçtiğimiz Haziran ayında Chrome’un dahili bir reklam engelleyiciyle geleceğini duyuran Google, tarayıcısını geliştirmeye devam ediyor. Genel olarak olur olmadık sitelerde otomatik olarak oynatılan sesli içerikler birçok kullanıcının başını ağrıtıyor. İnternet devi Google da buna kayıtsız kalmayarak Chrome’un yeni sürümüne otomatik oynatılan medyaları varsayılan olarak susturma özelliği getirecek.

Google bu özelliği kullanıcılara aşamalı olarak sunmayı planlıyor. İlk olarak Chrome 63 versiyonu ile birlikte sitelerde otomatik olarak oynatılan sesli medyaları susturmak için kullanıcıya tek tek ekleme çıkarma özelliği sunulacak. Chrome 64’le birlikte ise bu duruma kökten bir çözüm getiriliyor. Tarayıcının bu versiyonu ile birlikte otomatik medyalar sadece kullanıcı oynatılmasını istediğine dair ayar yaparsa oynatılacak. Yani diğer bir deyişle bu sürümde varsayılan olarak otomatik medyalar oynatılmayacak.

Chrome 63 versiyonunun bu ay kullanıcılar tarafından indirilebilecek. Chrome 64 versiyonunun ise Ocak 2018’de kullanıcılarla buluşması bekleniyor.