Daha fazla Chromebook’a PlayStore desteği geliyor

Google; Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo ve Samsung marka Chromebook modellerine Play Store desteği getiriyor.

Google, 2017 ve sonrasında piyasaya çıkan tüm Chromebook’ların Android uygulamalarını destekleyeceği konusunda söz verdi ancak firmanın bu iddiasını yerine getirmesi biraz geç gerçekleşti. Bununla birlikte, Google, Play Store ile uyumlu Chrome OS cihazlarının listesini güncelledi. Artık 16 cihaz resmi olarak Android uygulamalarını çalıştırabilecek.

Google Play Store’u kullanmak isteyen Chromebook sahiplerinin Beta kanalına geçmesi gerekecek. Chrome OS’te kanal değiştirmek kolay olduğundan kullanıcılar bunu yaparken herhangi bir problem ile karşılaşmayacak.

Google Play Store desteği gelecek Chromebook’ların listesi:

Asus Chromebook 11 N7

Asus Chromebook 15

Asus Chromebook C202SA

Asus Chromebook C300SA/C301SA

CTL NL61 Chromebook

Dell Chromebook 11

Dell Chromebook 11 Convertible

Dell Chromebook 13

HP Chromebook 11 G5 EE

HP Chromebook 13 G1

Lenovo Flex 11 Chromebook

Lenovo N23 Yoga Chromebook

Lenovo N22 Chromebook

Lenovo N23 Chromebook

Samsung Chromebook 3

Mercer Chromebook NL6D

Listede bulunan Chromebook’ların çoğu sadece birkaç ay önce piyasaya sürülmüş iken, 2012’de pazara çıkan Samsung Chromebook 3 gibi birkaç tane yaşlı model de bulunuyor. Dell Chromebook 11 3120 ve HP Chromebook G3 gibi birkaç modelin daha Play Store desteği almayı planlandığı belirtilmesine karşın; ne zaman Play Store desteği alacağı belirsizliğini koruyor.

Chromebook’lara Play Store desteği gelmesi ile birlikte tüm Android uygulamalarını çalıştırabilecekler. Bu Chromebookları basit bir bulut bilgisayarı yapmaktan çıkartıp daha fonksiyonel bir hale dönüştürecek ve Chromebook’lara ilginin artması bekleniyor.