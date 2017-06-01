Apple, vizyona giren filmleri iTunes’da yayınlayabilir

Apple, film sektöründe çok önemli bir hamleyi gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Teknoloji firmalarının bilinen çalışmalarının dışına çıkıp hiç beklenmeyen bir alan üzerinde dikkat çekici gelişmelere imza attığı daha önce görülmüştü. Apple da bu akıma uyan bir gelişme üzerinde çalışıyor.

Daha önce Apple, iTunes üzerinden iPhone,iPad, Apple TV cihazlarına film satın alma veya kiralama imkanı sunuyor. Filmlerin, aynı filmlerin DVD’leriyle aynı tarihte çıkması güzel bir seçenek olarak geliyor.

Apple, şimdi sunduğu bu hizmeti bir adım daha ileriye taşımaya hazırlanıyor. Film sektöründen edinilen bazı haberlere göre Apple, film dağıtım şirketleriyle anlaşmalar gerçekleştirerek kullanıcılara cihazları üzerinden yeni vizyona giren filmleri sunabilir. Bahsedilen bu konu hakkında Jeff Bock isimli gişe analisti iTunes’un bu konu için en mantıklı tercih olabileceğini söyledi.

Apple’ın iTunes için yaptığı çalışma, daha önce Napster tarafından “Screening Room” isimli 50 dolar karşılığında vizyona giren ve vizyonda bulunan filmleri seyredebilme imkanı sunmasına karşın beklenen ilgiyi görmedi. Bununla birlikte Apple’ın tanınırlığı Napster’ın yaşadığını tersine çevirebilir. Apple’ın film stüdyolarıyla arasındaki ilişkilerin iyi olması da bu durumun gerçekleşme olasılığını arttırıyor.

Söylentilere göre Apple, vizyona giren filmleri, vizyona girdikten sonraki belirli bir ücret ile iki hafta boyunca iTunes’dan izlenebilecek.