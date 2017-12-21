Apple uygulama geliştiricileri için bir pratik çözüm sunmaya hazırlanıyor

Apple, iOS ve macOS işletim sistemleri için ayrı uygulama tasarlayan geliştiricilerin hayatını kolaylaştıracak bir çözüm üzerinde çalışıyor.

Bloomberg tarafından yayınlanan haberde Apple’ın önümüzdeki sene için geliştiricilere iki işletim sistemiyle uyumlu olacak nitelikte evrensel uygulamalar geliştirmesine fırsat sunacağı açıkladı. Geliştiriciler, böylece geliştirme süresini kısaltabilecek. Bu sayede küçük geliştiricilerin iOS’te edindiği kullanıcı sayısına bir benzerini macOS’te de edinebilecek.

Apple’ın bu özelliği Haziran ayında Apple Park’ta bulunan Steve Jobs Theatre’de geleneksel olarak düzenlenen WWDC etkinliğindeki sunumda tanıtması bekleniyor. Yeni işletim sistemleri iOS 12 ve macOS 10.14 ile geliştiricilere sunulması beklenen bu özellik sayesinde Apple’ın genel anlamda faydalı bir altyapı oluşturması bekleniyor.

Geliştiricilerin bu yeni altyapı aracılığıyla uygulamalarını fare veya dokunmatik ekranlar ile kullanılabilir hale geleceği söyleniyor. Apple’ın “Marzipan” olarak adlandırdığı altyapıyı hayata geçirmesiyle bütün platformlar için tek bir işletim sisteminin gelmesi bekleniyor.