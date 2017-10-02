Apple Regaind’i satın aldı.

Apple, fotoğrafları analiz yapabilen girişimi satın aldı

Apple’ın 19 Eylül’de kullanıcılar ile buluşan yeni mobil işletim sistemi iOS 11 ile Fotoğraflar uygulamasında otomatik öğrenme ve yapay zekâ da yer almaya başladı. Bu konudaki gelişimini sürdürmek isteyen Apple, Regaind isimli yapay zekâ girişimini satın aldı. Bilgisayar görüşü teknolojisiyle fotoğrafları analiz edebilen Reagind, sistem arama kutusuna yazılanların bulunduğu fotoğrafların bulunmasını sağlıyor. Fotoğraflar’da benzer bir sistem yer alıyor olsa da Regaind ile bir adım daha ileri gidebilecek. Böylece Google’ın otomatik öğrenme temelli fotoğraf servisiyle de rekabet edebilecek.

Regaind’in web sayfasında, yalnızca fotoğrafları algılamakla beraber fotoğrafların teknik ve estetik değerleri de sistem tarafından algılanıyor. Böylece birbirine benzer fotoğraflar ve seri çekimler arasında bulunan en iyi karenin bulması daha kolay hale gelebiliyor.

Regaind’in teknolojisiyle fotoğrafta bulunan yüzlerin yaş, cinsiyet ve duygu analizi yapılıyor. Apple’ın bu teknolojiyi Kasım ayında satışa sunulacak iPhone X’te bulunan Face ID’yi daha güvenli hale getirmek için kullanması bekleniyor