Android Oreo kablosuz ağların hızı hakkında bilgi verecek

Android 8.1 güncellemesini Aralık ayının başlarında dağıtıma sunan Google, bu güncelleme paketine yeni özellikler eklemeyi sürdürüyor.

Android Oreo’ya eklenen yeni güncelleme ile kullanıcılar kablosuz ağların bağlantı hızları hakkında önceden bilgi sahibi olacak. Wi-Fi ayarları menüsünde hızları sembolize eden dört etiket bulunacak. Etiketler; “Çok Hızlı”, “Hızlı”, “Normal” ve “Yavaş” isimleri taşıyacak. Google tarafından yapılan açıklamada Çok Hızlı ve Hızlı arasındaki fark video kalitesinden kaynaklanıyor. “Çok Hızlı” etiketli ağlarda yüksek kaliteli videolar izlenebilecek. “Hızlı” etiketli ağlarda ise çok sayıda video izlenebilecek. “Normal” seviyesinde ise internette dolaşmak, sosyal ağları gezinmek ve Spotify üzerinden müzik dinlemek için yeterli olacak.

Şifreyle bağlanılabilen ve Google’ın, doğal olarak, test edemediği özel ağlarda bu tarz etiketler bulunmayacak. Bu ağlarda kullanıcılara sinyal seviyesi hakkında bilgi verilecek. Google, ağ yöneticilerinin hız etiketi gösterimi özelliğinden bir “Canary URL” ile çıkabileceğinin de altını çizdi. Android Oreo, Ocak ayının başlatında yayınlanan verilere göre yüzde 1’in altında bir kitle tarafından kullanılıyor. Ancak yılın ilk çeyreğinde tanıtılacak yeni cihazlar ile bu oranda bir artış yaşanması bekleniyor.