Adobe Creative Cloud’a büyük yenilikler getiriyor

Adobe’nin gerçekleştirdiği MAX Creativity Conference etkinliğinde Creative Cloud yazılımları için birçok yeniliğin geleceği duyuruldu.

Etkinlikte şimdiye kadar beta olarak kullanılan Adobe XD CC isimli kullanıcı arayüz tasarım uygulaması, 2 boyuttan üç boyuta birleştirme imkanı sunan Adobe Dimensions CC uygulaması ve 2 boyutlu karakter animasyonu için Adobe Character Animator CC uygulaması resmen kullanıma sunuldu.

Adobe’nin satın aldığı KyleBrush.com sayesinde Photoshop’a 1.400 yeni fırça ekleniyor. Ayrıca kullanıcıların Photoshop’a eklenen yeni araçlar ve öğreticiler ile uygulamayı ilk kez kullananların temel görevleri gerçekleştirmesi için yeni bir öğren paneli yer alacak.

Lightroom bulut kataloğu, Photoshop’a entegre edilecek. Kullanıcılar, bu sayede Lightroom fotoğraflarına daha hızlı bir şekilde erişebilecek. Kullanıcıların 360 derece panoramik görüntüleri düzenleyebilmesi için eklenen yeni araçlar ve yeni Mesafe Maskeleri ile daha kolay bir kullanım sunacak.

Illustrator CC’de kontrollere eklenen Özellikler Paneli ile daha dinamik bir kullanım sağlarken, daha düzenli bir kullanım için için daha iyi bir panel düzeni sunulması için Essentials çalışma alanı ile gelecek.

InDesign CC’de sonnot ve dipnotlar desteği eklenecek. Ayrıca nesne stillerine geliştirmeler, paragraf kenarlıkları ve Creative Cloud Kütüphaneleri’nde bulunan metni yönetme seçenekleri de eklenecek.

Premiere Pro CC’ye yeni iş birliği araçları ile birlikte birden fazla açık proje üzerinde eş zamanlı olarak çalışma imkanı sunulacak. Sekme tabanlı yapı üzerinden görünecek projelerin kilitlenmesiyle kullanıcı dışında içeriğin düzenlenmesini de engellenecek. Pek çok yeni aracın da ekleneceği Premiere CC’de bulunan Essential Graphics Paneli’i de güncellenecek.

After Effects CC ‘de JSON verileri ile tablolar ve grafikler oluşturan yeni Veri Yönlendirmeli Animasyonlar özelliğini sunulacak. Kullanıcılar, katman geçişleri hazırlama, hareket bulanıklığı ve diğer efektleri daha hızlı bir şekilde gerçekleştirebilecek.

Creative Cloud fiyatlarında 1 Mart itibariyle gerçekleşen abonelik yenilmelerinde fiyatlarda bir artış gerçekleşecek.