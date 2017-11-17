Video iPhone’un kızgın metal ile imtihanı By admin on Kasım 17, 2017 Share Tweet Share Share 0 comments Tweet Kızgın metal dolu bir kabın içerisine iPhone sokarsanız ne olur? Tweet Bunu paylaş:Twitter üzerinde paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)Facebook'ta paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)Google+ üzerinde paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır) İlgili Related ItemsAppleFeaturediPhone Share Tweet Share Share 0 comments About admin Recommended for you DJI Apple’a özel bir Mavic Pro modeli tanıttı HomePod’da Face ID yer alabilir Apple iPhone üretimlerinde değişikliğe gidiyor Leave a Reply Cevabı iptal et E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdirYorum İsim * E-posta * İnternet sitesi Beni sonraki yorumlar için e-posta ile bilgilendir. Beni yeni yazılarda e-posta ile bilgilendir. Son haberler NVIDIA’nın yeni giriş seviyesi GPU’lerı göründü Facebook video içerik hazırlayanlara yardımcı olacak Instagram hikaye özelliğini web sitelerine getiriyor Polaroid’den Moto Mod Sürprizi Google Haritalar’da bulunan mekanlar daha kolay ayırt edilebilir Vivo selfie kamerasıyla dikkat çeken V7 modelini tanıttı DJI Apple’a özel bir Mavic Pro modeli tanıttı Nokia Steel HR duyuruldu Microsoft özel bir Skype sürümü üzerinde çalışıyor Fossil Q Control tanıtıldı Facebook