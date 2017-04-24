Yarış oyunu sevenler için müjde

Gran Turismo’nun PS4 Pro oynanış videosu yayınlandı.

Yarış oyunları düşünüldüğünde akla gelen oyunlardan biri Gran Turismo, herkesin gerçek hayatta kullanmak istediği otomobilleri gerçekçi bir deneyim ile sunan oyunlar arasında yer alıyor. Kullanıma sunulan her oyun ile daha önceki oyunlardan daha büyük geliştirmeler sunan Polyphone Digital, GT Sport ile GT serisini geliştirerek farklı bir boyuta taşımayı amaçlıyor.

Gran Turismo Sport’un PlayStation 4 Pro’da çalışan 1440 p çözünürlük ve 60 FPS’de yayınlanan oynanış videosunda adeta gerçek arabayla yarışıyormuş hissi yaratıyor.

Sadece PlayStation ile uyumlu olacak Gran Turismo Sport, PlayStation VR ile de uyumlu olacak. Gran Turismo’nun Standart sürümü ile Standart Plus, Metal Kutu ve Koleksiyon sürümleri de satışa sunulacak.