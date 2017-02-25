Üç adımda parola yönetim yöntemleri

Parolalarınızı yönetmek düşündüğünüzden daha kolay olabilir. Mini rehberimize buyurun.

Parolalar kullanmak zorunda olduğunuz ve giderek huzursuzluk veren bir mecburiyete dönüştüler. Evet, oluşturmak ve yönetmek gerçekten acı veriyor ancak hesaplarınızı ve cihazlarınızı güvende tutmak için hayati önem taşıyor. Biyometrik kimlik doğrulamanın ve diğer bu tür teknolojilerin yükselişiyle parolalar hızla ölmeye yüz tutacak buna rağmen tek bir güvenlik yöntemi asla kusursuz değildir. Yakın gelecekte parolalar da dahil olmak üzere bir dizi tekniği birlikte kullanacağız.

Öte yandan parolaları yönetmek acı verici olmak zorunda değil. Aslında parolalarınızı yönetmek düşündüğünüzden daha kolay olabilir.

Güçlü parolalar oluştur

Parola oluşturma konusunda bir takım öneriler var ancak temel fikir tahmin etmesi güç parolalar üretmek. Açıkçası sadece komşumuzdan gizlediğimiz bir parola değil, tüm internete bağlı bilgisayar dünyasında kendimize özel bir parola üretmek zorundayız.

Genellikle tahmin edilmesi güç parolalar bir dizi harf, rakam ve sembollerin karışımından meydana gelir. En azından arzu edilen budur. Bazı hizmetler sembollerin kullanılmasına izin vermediği durumlar olabilir, bu gibi kısıtlamaları göz önüne aldığınıza dikkat edin. Uzunluğa gelince, standart öneri minimum sekiz karakterdir ancak 10 veya daha fazla karakter kullanmak daha iyidir.

Güçlü ve rastgele parolalar oluşturmak için en kolay yol, 1 Password, Last Pass veya Dashlane gibi bir parola yöneticisi kullanmaktır. Bu hizmetlerin her üçü de sizin için değişen uzunluk ve karmaşıklıktan yeni parolalar oluşturabilir. Ayrıca hem bilgisayarınızda hem mobil cihazlarınıda tek bir ana parola eriştiğiniz güvenli ve korunaklı bir sanal kasa içinde bu parolaları sizin için saklayabilirler böylece bu karmaşık parolaları ezberlemek zorunda kalmazsınız.

Öte yandan ne yaparsanız yapın aşağıdaki listelenen parolalardan hiçbirini kullanmayın.

123456 password (parola) 12345678 qwerty 12345 123456789 football (futbol) 1234 1234567 baseball (basketbol) welcome (merhaba) 1234567890 abc123 111111 1qaz2wsx dragon (ejder) master (efendi) monkey (maymun) letmein login prenses qwertyuiop solo panda starwars

Muhtemelen genelde hatırlaması zor olan çeşitli rasgele parolalar oluşturma konusunda kendinize has bir yöntem geliştirirseniz işler oldukça basitleşecektir.

Parolalarınızı çok sık ​​değiştirmeyi bırakın

Bu günlerdeki yaygın bilgi parolaları düzenli olarak değiştirmeyi tavsiye eder ancak bu faydadan daha çok zarar verebilir. Bunun nedeni, insanların her seferinde tahmin etmesi daha kolay zayıf parolalar oluşturma eğiliminde olmasıdır.

Uzunluğu 10 veya daha fazla karaktere sahip iyi ve rasgele bir parola kullandığınız sürece, özellikle de bunun üzerine iki faktörlü doğrulama (two way authentication – cep telefonu veya uygulama ile ikinci doğrulama adımı) kullanıyorsanız, uzun süre aynı parolayı sorunsuz şekilde kullanabilirsiniz.

Elbette parolalarınızı hemen değiştireceğiniz zamanlar da olabilir; örneğin hizmetinizde büyük bir güvenlik açığı tespit edilirse (geçtiğimiz dönemlerde Yahoo’da olduğu gibi) veya bir başkasının parolanızı öğrendiğinden şüphelenirseniz parolanızı hemen değiştirin.

Parola işlemlerini otomatikleştirin

Hem LastPass hem de Dashlane, önemli çevrimiçi hizmetler için şifre değişikliklerini otomatikleştirmek veya yarı otomatik hale getirmek için gerçekten hoş bir özelliğe sahiptir (ve bu ücretsizdir). 1Password ise olası güvenlik problemleri yaşanan siteleri listeler ve bu parolaları değiştirmenizi önerir.

Gerçekten de bir parola yönetim aracı kullanmak bir daha parola ezberlemenize gerek bırakmayacak şekilde hayatınızı kolaylaştıracaktır.