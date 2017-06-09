Intel’den Qualcomm’a büyük uyarı

Intel, Qualcomm ile bilgisayar sektöründe rakip olması üzerine agresif bir tavır sergiliyor.

Qualcomm’un Microsoft ile ortaklık ile yeni Snapdragon 835 işlemcisi bilgisayarlara gelecek. Intel ve AMD’ye kıyasla daha düşük elektrik tüketimi yapıp daha az ısınan Snapdragon 835’ler, Intel tarafından bir problem olarak görülüyor.

Intel, bu konu hakkında bazı şirketlerin kendi izinleri olmadan tescilli X86 ISA teknolojilerinin taklit edilmeye çalışıldığını söyledi. Intel’in baş avukatı Stephen Rodgers ve Intel Labs yönetcisi Richard A. Uhlig’in blog paylaşımlarında şirketin patentlerinin herhangi bir izin alınmadan kullanılmasını kabul etmediklerini ve bu şirketlerin Intel’in fikri mülkiyet haklarına saygı göstermesini beklediklerini söyledi.

Intel,elindeki teknolojileri korumak için 1.600’den fazla patent aldığını ve bu patentler yüzünden Intel; AMD gibi firmalar ile karşı karşıya geldi. Intel’in AMD ile yıllardır süren rekabetinin ardından Qualcomm’un 10 nanometrelik işlemcileriyle gelmesi işlemci sektörünün lideri olan Intel’i tedirgin etmiş gibi görünüyor.

Qualcomm ile Intel arasındaki çekişmeyi size sunmaya devam edeceğiz.