Intel, 5G ağıyla her şeyi internete bağlamak istiyor

Kullandığımız her şey bir ağa bağlandığında daha büyük bir bant genişliğine ihtiyaç duyacağız.

Telefon ağına erişemediğinizde ne kadar sinirlendiğinizi düşünün. Tüm dünyada milyarlarca cihaz internete bağlandığında böyle bir durumun asla ortaya çıkmaması gerekiyor. İşte tam bu sebeple Intel yeni nesil ağ çalışmalarını hızlandırıyor. Şirket, bilgisayar işlemcileri üretmenin yanında hızlı ağ bağlantısı sağlayacak ekipmanları da satışa sunacak. Tüketicilerin de gelecekte bunlardan faydalanmak için daha büyük bir bant genişliğine ihtiyaçları olacak.

Barselona’da gerçekleşen Mobil Dünya Kongresi’nde Intel, 5G’yi geliştirmek için bazı girişimlerini gün yüzüne çıkardı. Kullanıcılar, mevcut sanal gerçeklik gözlüklerini kullanırken bile veri transfer problemleri yaşarken; 5G ile 8K çözünürlük kalitesinde sanal gerçeklik deneyimi yaşayabilecekler. Intel, 5G ile sürücüsüz otomobillerin diğer otomobiller ile iletişim kurup daha güvenli bir sürüş deneyimi sunmasında da yardımcı olacak.

Akıllı bir evde kullandığınız perdeden televizyona kadar evde bulunan çoğu şeyin internete ihtiyaç duyduğunu düşünün. Bu durumu bütün semte ve şehire genişletin ve herkesin 5G’ye ihtiyacı olacak. Ya da kimin gereğinden fazla internet kullandığı konusunda tartışıp duracağız.

Akıllı ev teknolojisini kullanımının arttığını ve sürücüsüz otomobillerin de geliştiğini düşündüğümüzde Intel’in neden bu kadar hızlı hareket etmek istediğini anlayabilirsiniz. Intel daha hızlı kablosuz bir iletişim dünyası içinde yer almak istiyor. Ne kadar başarılı olacağını ise zaman gösterecek.