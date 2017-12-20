Galaxy S9+’ın benchmark skoru paylaşıldı

Samsung’un önümüzdeki gerçekleşecek MWC 2018 etkinliğinde tanıtması beklenen Galaxy S9+ modelinin Geekbench skorları ortaya çıkarıldı.Test sonuçlarında tek çekirdekte 2422, çoklu çekirdekte ise 8351 skorları elde eden Galaxy S9+, Samsung akıllı telefonları arasında en yüksek skorları elde etmeyi başardı. Buradan Samsung’un performans anlamında oldukça güçlü bir canavar ile karşımıza çıkacağı göze çarpıyor.

Geekbench sonuçlarında cihazda 6 GB RAM ve Android 8.0 işletim sistemiyle çalışacağı da dikkat çeken detaylar arasında bulunuyor. Daha önce elde edilen bilgiler arasında çift arka kamera ile geleceği de tahmin ediliyor. Büyük olasılıkla İspanya’nın Barselona şehrinde gerçekleşecek MWC 2018’de tanıtılması beklenen cihazın hangi işlemciyle nasıl performans sergileyeceği merakla bekleniyor.