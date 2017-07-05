Galaxy J5 Pro tanıtıldı

Samsung, bu sene tanıttığı Galaxy J5 modelinin güncellenmiş sürümü J5 Pro’yu tanıttı.

Yeni Galaxy J serisi akıllı telefonları tanıtmasından kısa süre sonra Samsung, hız kaybetmeden bu cihazların da güncellenmiş sürümlerini tanıtmaya başladı. Samsung, buna ilk adım olarak Tayland’da tanıttığı J5 Pro ile başladı. J5 Pro’nun J5 ile arasında ufak farklılıklar bulunuyor.

Galaxy J5, 1.6 Ghz hızında işlemci, 2 GB RAM ve 16 GB dahili hafıza sunuyordu. 5.2 inç büyüklüğünde HD Super AMOLED ekran, 13 MP çözünürlüğünde ön ve arka kamera ile Galaxy J5, 3.000 mAh gücünde bir batarya ile geliyordu.

Galaxy J5 Pro’da ise J5 modelinden daha güçlü bir şekilde 3 GB RAM ve 32 GB dahili hafıza ile gelecek. J5 Pro, Mali-T830 grafik işlemcisyle gelen Exynos 7870 işlemci, parmak izi sensörü ve 3.000 mAh batarya gibi J5’de bulunan donanım özellikleriyle gelecek.

Tayland’da 300 doların altında bir tutar ile satışa sunulan J5 Pro’nun hangi ülkelerde ne zaman satışa sunulacağı ile ilgili Samsung’tan bir açıklama gelmedi,