Evan Spiegel, Spectacles satışlarını yorumladı

Snap Inc.’in CEO’su Spectacles satışlarından memnun görünüyor.

Ünlü sosyal medya uygulaması Snapchat’i kuran şirket olan Snap Inc. kameralı güneş gözlüğü Spectacles ile bir yazılım ve servis şirketi olmanın ötesine geçerek ürün satışlarına da ilk adımı atmıştı. Şirketin CEO’su Evan Spiegel, 2016 yılının Kasım ayında satışa sunulan Spectacles’ın satışlarını güncel rakamlar ile açıkladı.

Spiegel, bugüne kadar sattıkları Spectacles sayısının 150 bini aştığını belirtti. Bu rakamın ilk yıl için hedefledikleri 100 bin adetin üzerinde olduğunun da altını çizdi. Snap Inc. CEO’su, bu rakamın Apple’ın orijinal iPod’un ilk yılında elde ettiği satış rakamının da üzerinde olduğunu söylemekten kaçınmadı.

Spiegel, Spectacles satışlarıyla birlikte Snap Inc.’in halka arzıyla ilgili de bilgi verdi. Gectiğimiz altı ayda hisselerin yüzde 34 düşüş yaptığını söyleyen Spiegel, halka arz ile büyük bir kazanç elde ettiklerini söyledi.