Dell, HP ve Acer’ın ilk Windows 10 VR aygıtları

Uygun fiyat etiketlerine sahip modellere yakından bakın.



Lenovo’nun Windows 10 VR aygıtını açıklamasından kısa süre sonra CES 2017 kapsamında Dell, Acer ve HP’nin modelleri görücüye çıktı. Tamamı ‘bir camekanın arkasında’ gösterilmek ve çok fazla detay içermeyen açıklamalarla tanıtılmak gibi ilginç bir ortak noktaya sahip olsa da tasarımları hakkında fikir edinilebildi.

Üstte ve haberin devamında yer alan modellerden HP’nin siyah renkte, Acer’ın biraz da oyun notebook’larını andıran tasarımda, Dell’in ise beyaz ve sade bir modelle geldiği görüldü…

Üstte görülen Acer’ın şirketin direkt olarak oyun notebook’larından derin izler barındıran kırmızı-siyah renklerdeki VR ürününde kesinlikle ‘Halo 5’ havası hakim. Agresif bir aygtı…

Dell’in modelinde PlayStation VR’dan bazı tasarımsal öğelerin alıntılanmış olduğu dikkatlerden kaçmıyor. Zarif ve sofistike görünüyor.

HP’nin modelinde ‘kurumsal VR ekipmanı’ havası hakim dememek için kendimizi zor tutuyoruz. Bir Robocop durumu da söz konusu.

Her üç modelle ilgili çok az detay paylaşıldı, en düşük fiyat etiketinin ise 300 dolar seviyesinde olması bekleniyor. Microsoft temsilcileri, aygıtların yüksek segmentli grafik kartları ile donatılmış notebook’larla çalışabileceği (beklenildiği üzere) detayının altını çiziyorlar.

Şu an için kesin olarak tek şey ise 2017’nin VR tarafında büyük bir yıl olacağı. Gelişmeleri aktaracağız…