Animal Crossing’den büyük başarı

Nintendo tarafından geçtiğimiz hafta yayınlanan Animal Crossing isimli mobil oyun Nintendo’nun en iyi çıkış yapan ikinci mobil oyunu olmayı başardı.

Sensor Tower tarafından yayınlanan rapora göre Pocket Camp yayınlandığı ilk haftasında App Store ve Google Play Store üzerinden toplam 15 milyon kez indirildi. Raporda Nintendo’nun yayınladığı ilk mobil olan Super Mario Run oyunu; Nintendo’nun en başarılı mobil oyunu olma ayrıcalığını sürdürüyor. Super Mario’nun popülaritesi sayesinde ilk haftasında 32 milyon kez indirildi.

Nintendo, Super Mario Run’ın ardından Fire Emblem Heroes oynunu yayınladı. Ancak altı gün içinde yalnızca 7 milyon gibi beklentilerin altında kalan bir adete ulaştı. Bununla birlikte Nintendo tarafından yapılan açıklamada Fire Embelem Heroes’un Super Mario Run’a kıyasla daha karlı bir oyun olduğu belirtildi.

Bir oyunun başarısını yüksek indirme rakamlarına dayalı olmadığını yaşayarak öğrenen Nintendo,’nun Animal Crossing için bir gelir modeli oluşturması gerekiyor. Animal Crossing: Pocket Camp, şu anda ülkemizde indirilemiyor.