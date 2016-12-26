2016’nın en iyi donanımları

366 günün tamamlanmasına sadece sayılı günler kaldı. Geride kalan günlerin en iyi bilgisayar donanımlarını sizler için derledik.

Sanal Gerçeklik

Bu sene gündeme damgasını vuran en yenilikçi donanımlar sanal gerçeklik başlıkları oldu. Oculus Rift ve HTC Vive piyasaya üst fiyatlar ile giren ürünler olurken PlayStation VR yıl sonunda en çok satan VR seti olma ünvanını kazandı. Öte yandan Google’ın akıllı telefonlar için duyruduğu yeni VR aksesuarı Daydream ilgi çekici gelişmelerden birisiydi. Bizim tercihimiz biraz daha beklemek yönünde ancak 2017’de daha çok VR Başlık haberi vereceğimize şimdiden eminiz.

Intel’den 10 Çekirdekli Canavar

Intel’in Core i7-6950X, tüketici kullanımı için dünyanın ilk 10 çekirdekli işlemcisi. Çekirdek başına hızaşırtmada en iyi olduğunu kanıtlar şekilde Turbo Boost Max 3.0 özelliğini barındırıyor. Basitçe söylemek gerekirse, bu bir CPU canavarı.

Ancak 1.723 dolarlık fiyatı ile pek bütçe dostu değil. Öte yandan bu sene Intel’in piyasada ciddi bir rakibi yoktu. Gelecek sene AMD’nin yeni Ryzen işlemcileri piyasaya çıkınca ortalıkgerçekten kızışacak.

Nvidia’s GeForce GTX 10 serisi ekran kartları

28nm işlem teknolojilerinde yıllarca zaman geçirdikten sonra bu sene nihayet hem Nvidia hem de AMD sırasıyla 16nm ve 14nm üretim teknolojilerine adım attılar. Bir yılda iki büyük adım atılmış oldu ve beklemeye değdi.

Nvidia, yeni nesil grafik kartlarına üst seviyeden saldırdı ve Mayıs ayında 600 dolar fiyat etiketine sahip GeForce GTX 1080 ortaya çıktı. Bu canavar bir önceki neslin kralı Titan X’i oyunlarda yüzde 30 ve GTX 980 modelini yaklaşık yüzde 70 oranında geride bırakarak güç ve performans verimliliği için yeni rekorlara imza attı.

Ancak Nvidia bundan daha iyisini de yaptı. 1.200 dolarlık fiyat etketiyle Titan X Pascal, GTX 1080’den bile yüzde 30 daha hızlı bir çalışıyor. Çılgınca bir performans delisi ve 4K çözünürlükte modern oyunları oynatabilen ilk grafik kartı. Altın standart olarak kutsanmış saniyede 60 kare performansının koşulsuz tek lideri.

AMD Radeon RX 480

Elbette AMD’nin yeni RX 400 serisi ekran kartlarını unutmadık. Radeon RX 460, Radeon RX 470 ve Radeon RX 480 ile AMD, 250 doların altındaki ekran kartları piyasasını hedef belirledi. Bunların içinden Radeon RX 470 şüpheli performans/fiyat değerleri sunarken Radeon RX 460 Nvidia’nın GeForce GTX 1050’si karşısında zyıf kaldı. Ancak Radeon RX 480 tam bir oyun değiştirici oldu.

Bu güne kadar 4 GB bellekli ve Radeon RX 480 gibi performans sunan 200 dolarlık bir ekran kartı olmamıştı. RX 480 ultra ayarlarında 1080p’de 60fps’lik bir hızla ekranlara görüntü göndermekle kalmayor aynı zamanda 2560×1440 çözünürlükte de harika sonuçlar veriyor ve en önemlisi VR deneyimi sunuyor. RX 480’den önce, sanal gerçekliği destekleyebilen bir grafik kartına 350 dolar veya daha fazla ödemeniz gerekiyordu. AMD’nin yeni şampiyonu 200 dolarlık bir ekran kartı ile mümkün olabilecek imkanları yeniden tanımladı.

Mobilde GeForce Gücü

Nvidia’nın dizüstü bilgisayar grafik yongaları şimdiye kadar ilk kez özel bir “M” işareti taşımıyor. Bunun nedeni, GTX 10 serisinin Pascal GPU mimarisi sayesinde çılgın bir güç verimliliği sağlaması. Böylece ilk kez Nvidia’nın dizüstü bilgisayar grafikleri, masaüstü bilgisayarları ile performansı ile neredeyse eşit (yüzde 10 civarıdna tolerans farkı var).

Bu güç, daha önce mevcut olmayan tarzda dizüstü bilgisayar grafik seçeneklerini mümkün kılıyor. Artık 4K çözünürlükte oyun oynayabileceğiniz bir GTX 1080 donanımlı dizüstü bilg

isayar sahibi olmak mümkün.

OLED Notebooklar

OLED ekranlar bir süre boyunca sadece TV’lerde vardı ancak çarpıcı görüntüleme teknolojisi bu yıl içinde ThinkPad X1 Yoga ve Alienware 13 gibi dizüstü bilgisayarlara da geldi. OLED ekranlar geleneksel LED ekranlardan daha keskin görüntülere sahip ve daha enerji verimli yapıya sahipler. Ancak OLED ekranların LCD’lere göre gizli gücü çok daha zengin renklere sahip olmaları. Gerçek hayatta bir OLED ekran görene kadar onların nasıl görüntü verdiğini anlamanız mümkün değil.

Devasa SSD’ler

Katıhal yapıları ile bu güne kadar fiyat anlamında pahalı ve depolama kapasitesi açısından düşük kalan SSD’lerin 2016’da hem fiyat hem de kapasite açısından sınırları zorladı.

Samsung’un 850 Evo 4 TB’lık modeli ciddi depolama kapasitesine sahipken, veri taşıma hızı açısından SATA arayüzünün sınırlarını zorladı. Kurumsal kullanıcılar aşağıdaki fotoğrafta yer alan Samsung PM1633a gibi yaklaşık 16 TB kapasite sunan bir SSD’ye 10.000 dolar ödeyerek sahip olabildi.

Ekran Kartlarında SSD

Temmuz ayında AMD, doğrudan GPU çekirdeğine entegre edilmiş, yüksek hızlı NAND bellek modüllerine sahip yeni profesyonel grafik kartlarını duyurdu. Günümüzün profesyonel ekran kartları 32GB dahili RAM ile gelirken AMD, SSG teknolojisinin şirketin terabayt seviyesinde belleğe sahip profesyonel kartlar üretebilmesine izin verdiğini açıkladı. Bu kartlar oyunlarda fark yaratmayacak ancak tasarım ve iş ayarlarında kuralları yeniden yazabilir. Örneğin 4K ve üzeri videoları artık gerçek zamanlı olarak düzenlenmekmümkün hale gelebilir.

Seagate’in Süper Diskleri

Geleneksel sabit diskler de SSD’lerin gelişimi karşısında oturup beklemediler. Seagate şimdiye kadar piyasaya sürülen en büyük tüketici sabit disk olan 10 TB kapasiteli Seagate Barracuda Pro‘yı tanıttı. Barracuda Pro sadece boyutu ile değil aynı zamanda geleneksel bir sabit disk için şaşırtıcı derecede hızıyla da ilgi odağı oldu.

Seagate bunula da kalmadı; USB ile taşınabilir olarak veya dizüstü bilgisayarlarda kullanılmak üzere ince 2.5 inç boyutunda 5 TB kapasiteli bir disk geliştirdi. Öte yandan şirket özellikle PlayStation 4 Pro için oyuncular Seagate FireCuda Gaming SSHD ile harika bir işe imza attı.

Elbette 2016’da karşımıza çıkan en iyi donanımlar bunlar ile sınırlı değil. Bu sadece kısa bir derleme ve tüm yılın en önemli gelişmeler sitemizde yer alıyor. AMD Ryzen başta olmak üzere bizi çok heycanlı bir 2017 bekliyor.