Asus Zenfone 4 Pro güçlü geliyor

Asus’un önümüzdeki günlerde tanıtacağı telefonlar arasında yer alan Zenfone 4 Pro’nun özellikleri belli oldu.

Birkaç gün önce Asus, yaptığı bir yanlışlık sonucu Zenfone serisinin üç modelini satışa sunmuş ve daha sonra geri çekmişti. Şimdi ise Asus’un 17 Ağustos’ta tanıtacağı Zenfone 4 serisinin bir başka üyesi olan Zenfone 4 Pro’nun özellikleri Gfxbench’te görüldü.

Gfxbench’ten elde edilen bilgilere göre Zenfone 4 Pro’nun tasarımıyla ilgili olarak 5.5 inçlik Full HD AMOLED ekran ile gelecek. Donanım bakımından Zenfone 4 Pro, sekiz çekirdekli Snapdragon 835 işlemci, 6 GB RAM, 64 GB dahili depolama barındıracak. Ayrıca microSD kart desteği, Bluetooth 4.2 ve NFC desteği vereceği de elde edilen bilgiler arasında yer alıyor. 3.600 mAh gücünde bir batarya ile gelecek olan Zenfone 4 Pro’nun Android 7.1 Nougat işletim sistemi ile beğeniye sunulacak. Telefonun donanımsal olarak sahip olduğu güçlü özellikler ile piyasada kendine yer edinmeye çalışacağı anlaşılıyor.

Zenfone 4 Pro’da 7 MP’lik ön ve 4K çekim yapabilen 10 MP arka kameralar yer alacak.