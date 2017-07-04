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Zenfone 4 Max duyuruldu

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Asus, geniş pil ömrü sunan Zenfone 4 Max’ı tanıttı.

Asus, bu modelde diğer Max modellerine benzer bir şekilde büyük bir batarya ile dikkat çekiyor. Göze çarpan bir başka özellik olarak cihazın arka kısmında çift kamera yer alıyor.

Zenfone 4 Max’ta iki farklı donanım seçeneği bulunuyor. İşlemci olarak Snapdragon 430 veya 425 işlemcilerini sunan Zenfone 4 Max’ta 2 GB veya 4 GB RAM’in yanında 16 GB, 32 GB ve 64 GB dahili hafıza seçenekleri bulunuyor. Cihazda ayrıca microSD kart girişi de yer alıyor.

13 MP çözünürlüğünde çift arka kamerası bulunan Zenfone 4 Max, 120 derece genişliğinde fotoğraf çekme imkanı sunuyor. Cihazın 8 MP’lik bir de ön kamerası yer alıyor.

5.5 inç büyüklüğünde Full HD ekran ile gelen Zenfone 4 Max’ta 5000 mAh gücünde bataryasıyla uzun bir kullanım süresi vaat etmesiyle birlikte cihazın 4 saatlik şarj edilme süresinden dolayı dikkat edilmesi gerekiyor.

Zenfone 4 Max, Android 7.0 işletim sistemi ve Zen UI arayüzüyle gelecek. En düşük donanım seçenekleriyle 235 dolar ile satılacak cihazın diğer donanım varyasyonlarıyla ilgili Asus’tan resmi bir açıklama yapılmadı.

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