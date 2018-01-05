Yeni Xperia modelleri ortaya çıkarıldı

Sony’nin bu sene satışa sunması beklenen 3 yeni Xperia modeli hakkında ortaya çıkarılan görseller hayal kırıklığına sebep oldu.

2017 yılını akıllı telefon pazarında büyük bir hayal kırıklığıyla kapatan Sony’nin 2018’de tanıtacağı akıllı telefonlar sayesinde yeniden dikkatleri üzerine toplaması bekleniyordu. Bunun gerçekleşmesi için de Sony’den yeni nesil akıllı telefonlarında çerçevesiz ekran tasarımını kullanması beklenmesiyle birlikte Sony yetkililerinin de onayladı. Bu gelişmelerin ardından Evan Blass (@evleaks) tarafından ortaya çıkarılan görsellerde Sony’nin mevcut tasarım anlayışını sürdürdüğü göze çarpıyor.

These are the Sony Xperia XA2, XA2 Ultra, and L2 https://t.co/WSh4uuSIYO pic.twitter.com/d0cJUA2Kxf — Evan Blass (@evleaks) 4 Ocak 2018

Xperia XA2,XA2 Ultra ve L2 modellerinin ortaya çıkarıldığı görsellerde geçen sene piyasaya sürülen Xperia modellerinde olduğu gibi büyük çerçeveler bulunmayı sürdürüyor. Bununla birlikte cihazın en boy oranı olarak 18:9 yerine 16:9’u tercih etmesi şaşırtan gelişmeler arasında bulunuyor. Ayrıca cihazın arka kısmında yalnızca tek kamera bulunması da günümüzde piyasaya sürülen çoğu akıllı telefonda çift kamera bulunması nedeniyle hayretler içerisinde bırakıyor.

Evan Blass tarafından paylaşılan görsellerin doğru olup olmadığı CES 2018’de belli olacak.