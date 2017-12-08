Yeni tanıtacak iPhone’lar hakkında yeni detaylar geldi

Apple’ın önümüzdeki sene tanıttılması beklenen yeni iPhone modellerinin tasarımı hakkında yeni bilgiler iddia edildi.Bu iddialara göre Apple’ın üç iPhone’dan ikisini OLED ekran, üçüncü modeli ise LCD ekrana sahip olması bekleniyor. LCD ekranlı modelin ekran büyüklüğünün ise 6.1 inç olacağı düşünülüyor. OLED ekranlı diğer iki modelin ise 5.8 ve 6.3 inç büyüklüklerinde olması öngörülüyor. LCD ekranlı iPhone modelinin alüminyum malzemeli iPhone’larda olduğu gibi birkaç farklı renk seçenekleriyle kullanıcının karşısına çıkması düşünülüyor.

Bu konu ile ilgili olarak daha önce KGI Securities’in analisti Ming-Chi Kuo, yeni tanıtılacak iPhone modellerinin 5.8 inçlik model dışında 6.5 inç büyüklüğünde iPhone X Plus ve 6.1 inç büyüklüğünde LCD ekranlı bir iPhone modelinin tanıtılacağını açıklamıştı.

Kuo, üç modelde iPhone X’da olduğu gibi uçtan uca ekran tasarımıyla geleceğini ve cihazların ön tarafından derinlik algılayabilen TrueDepth isimli kamera sisteminin de yer almayı sürdüreceğinin altını çizmişti. Son olarak 6.1 inç büyüklüğünde bir iPhone gelmesi halinde bu cihazda kablosuz şarj özelliğinin yer almayacağını hatırlatmakta fayda var.