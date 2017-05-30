Yeni Nokia modellerinin satış tarihi belli oldu

HMD Global’in pazara sunacağı Nokia telefonlar pek yakında satışa sunulacak.

HMD Global tarafından tanıtılan yeni Android akıllı telefonları Nokia 3, Nokia 5 ve Nokia 6 modellerini yılın ikinci çeyreğinde piyasaya sürmeyi planlamasına rağmen, tahmini çıkış tarihinde kesinlik bulunmuyordu.

Birçok potansiyel müşteri, Mobile World Congress’da duyurulan yeni Android akıllı telefonları ne zaman satın alabileceklerini HMD ve Nokia’ya sormasına rağmen bu güne kadar cevap alamamıştı.

HMD, tüm Nokia markalı akıllı telefonları bu yılın 2. çeyreğinin sonuna kadar piyasaya sürmeyi planlıyor. Üstelik HMD Global cihazları aynı anda tüm dünyada satışa sunacak.

Satışa sunulacak yeni Nokia modellerinin Haziran ayı bitmeden öncesatışa sunulması bekleniyor.

HMD’nin tüketicilerin beklentisini karşılayacak kadar çok cihaz sağlayıp sağlamayacağınız ise hep birlikte göreceğiz.