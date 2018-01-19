Yeni nesil Razer Phone daha erken tanıtılabilir

Razer’ın geçtiğimiz yılın Kasım ayında tanıtım piyasaya sürdüğü Razer Phone’un kısa sürede eskimesi bekleniyor.

Ortaya atılan iddialara Razer Phone 2 modelinin orijinal modelin piyasaya sürülmesinin üzerinden bir sene geçemeden Project Linda konseptiyle beraber kullanıcıya sunulması bekleniyor. Razer’ın geçtiğimiz hafta Las Vegas’ta gerçekleşmiş olan CES 2018 etkinliğine duyurduğu Project Linda, bir Razer Phone’u donanım ve touchpad olarak kullanılmasını sağlıyor.

Ayrıca ekstra batarya ve depolama alanı görevleri de üstlenebilen Razer Phone, dizüstü bilgisayar ile telefonun bir araya gelebilmesi sayesinde üst düzey oyun deneyimi sunan bir hibrit mobil cihazı olma ayrıcalığını barındırıyor. Yeni nesil Razer Phone modelinde hangi özelliklerle geleceği belirsizliğini koruyor. Ancak orijinal modelde yer alan özellikleri göz önünde bulundurduğumuzda üst düzey özellikler barındırması bekleniyor.