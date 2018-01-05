Yeni nesil Nokia 6 tanıtıldı

Tüketicilere sunduğu farklı segmentlerdeki Nokia modelleriyle bir hareketliliğin gerçekleşmesini sağlayan HMD Global, Nokia 6 modelinin yeni sürümünü duyurdu.HMD Global’ın geçtiğimiz yılın Ocak ayında tanıtmış olduğu Nokia 6’yı bir yıl sonra yeni sürümünü tanıttı. Yeni nesil Nokia 6, tasarım olarak daha ince bir telefon olarak gelmesiyle birlikte aynı ekran tasarımıyla geliyor. Birinci nesil Nokia 6’ya kıyasla 3 gr daha ağır olarak gelen yeni nesil Nokia 6’da alüminyum gövdeli cam ekran tasarımı bulunmaya devam ediyor.

Donanım olarak sekiz çekirdekli 2.2 Ghz Cortex A-53 işlemcileriyle gleen Nokia 6’da Adreno 508 grafik işlemcisi ve 4 GB RAM bulunuyor. 32 ve 64 GB dahili depolama seçenekleriyle gelen Nokia 6, 256 GB’a kadar yükseltilebilir microSD kart desteği bulunuyor.

Yeni nesil Nokia 6’da 16 MP çözünürlüğünde arka kamera ve 8 MP çözünürlüğündeki ön kamerayla beraber cihazın arka kısmında parmak izi okuyucusu bulunuyor. Nokia 8 modelinde karşımıza çıkan 360 derece OZO ses kayıt özelliğini barındıran cihazda 3.000 mAh gücünde bir batarya yer alıyor.

İlk olarak Çin’de satışa sunulacak Nokia 6’nın Avrupa pazarına ne zaman geleceği belirsizliğini korurken, 230 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacağı biliniyor.