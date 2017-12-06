Yeni nesil iPhone’ların dayanıklılığı test edildi

Consumer Reports isimli ABD merkezli kar amacı gütmeyen bağımsız topluluk tarafından yapılan testte Apple’ın bu yıl piyasaya sürdüğü akıllı telefonları dayanıklı bakımından incelendi.

Consumer Reports tarafından önerilen telefon listesine 9. sıradan giriş yapan iPhone X, dayanıklılık açısından iPhone 8 ve 8 Plus modellerinin gerisinde kaldı. Üç cihazda da cam gövde bulunmasıyla birlikte iPhone 8 ve 8 Plus’ın düşmelere karşı iPhone X’a kıyasla daha dayanıklı olduğu göze çarpıyor.

Pil performansları test edilen cihazların parlaklığı bir robot vasıtasıyla ekran parlaklıklarını yüzde 100’e getirip telefonun ne kadar kullanılabildiğini kontrol etti. Yapılan testin sonucunda iPhone 8 19 saat, iPhone X 19.5 saat ve iPhone 8 Plus 21 saate kadar dayanabildi.

Consumer Reports’un iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X için hazırladığı videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.