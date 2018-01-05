Yeni nesil iPhone modelleri işlemcileriyle öne çıkacak

Bu yıl piyasaya sürülecek olan pek çok amiral gemisinde Snapdragon 845 işlemcisinin kullanılması beklenirken, Apple’ın da yeni nesil iPhone modelleri için devrim niteliğinde bir işlemciyle gelmesi bekleniyor.

Samsung’un sene içinde tanıtacağı Galaxy S9 ve Note 9 modellerinde bulunacak olan Exynos 9810 işlemcisini kullanacak. Ayrıca pek çok amiral gemisi Android modelinde Snapdragon 845 işlemcisi kullanılacak. 10 nanometre büyüklüğündeki bu işlemcilere karşı Apple’ın bu sene içinde satışa sunacağı yeni iPhone modellerinde TSMC tarafından daha yüksek performans ve daha düşük enerji tüketimi sunan 7 nanometre büyüklüğündeki yeni nesil A12 işlemcilerin üretilmesini sağlayacak.

TMSC tarafından üretilecek 7 nanometre işlemcilerin mobil iletişim, gelişmiş bilgi işlem özellikleri sunmasının yanında yapay zeka uygulamaları için de kullanılabilineceği düşünülüyor. Apple’ın 7 nanometreli A12 işlemcili iPhone modellerinde ne gibi sunacağı merakla bekleniyor.