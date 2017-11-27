Yeni nesil Galaxy A8 hakkında ilginç iddia

Samsung’un önümüzdeki sene satışa sunacağı akıllı telefonlar arasında yer alan A serisinin en gelişmiş özelliklerle gelmesi bekleniyor.

Galaxy S8 ile çerçevesiz akıllı telefon akımına giriş yapan Samsung’un bu ekran tasarımını önümüzeki sene satışa sunulacak A serisine de uyarlaması bekleniyor. Galaxy A8’in ön panelinin internete düşen bazı görselleri de bu iddiayı doğruluyor. Cihazın ön panelinin kenar çerçeve inceliği de öne çıkıyor.

Görsellerde öne çıkan bir başka konu olarak Galaxy A8’in önünde çift kamara ile yer alacak. Henüz piyasaya sürülen akıllı telefonlar arasında popüler hale gelememiş olan bu özellik ile Samsung yenilikçi duruşunu göz önüne sunuyor. Ana ekran tuşu yer almayan bu cihazın parmak izi tarayıcısı büyük olasılıkla cihazın arka tarafında yer alacak.

En son 2016 yılında piyasaya sürülen Galaxy A8 modeli ile A3, A5, A7 modellerinin de piyasaya sürülmesi bekleniyor.