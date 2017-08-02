Yeni Moto G5S serisi tanıtıldı

Mart ayında Moto G5 ve G5 Plus modellerini piyasaya süren Lenovo, kısa süre sonra Moto G5S ve G5S Plus modellerini tanıttı.

Motorola’nın orta segment serisine dahil olan iki yeni cihaz, bir önceki Moto G5 serisine kıyasla önemli özellikler barındırıyor. Moto G5’e yapılan ekran boyutu, kamera ve batarya güncellemeleriyle gelen Moto G5S, 5.2 inç büyüklüğünde ekran, 3000 mAh gücünde batarya ve 16 Megapiksellik kameraya ek olarak ön kameraya da flaş özelliği eklendi. Snapdragon 430 işlemci, 3GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanıyla gelen Moto G5S, Nougat 7.1.1 işletim sistemiyle çalışacak.

Moto G5S Plus’ta ise Moto Z2 Force cihazında bulunan çift arka kamerayla geliyor. Ancak Z2 Force’ta bulunan 12 MP çözünürlüğü yerine Moto G5S Plus’ta 13 MP çözünürlüğünde kameralar yer alacak. G5 Plus’ta bulunan 5 MP çözünürlüklü 4K video kayıt desteği de sunan ön kamerası yerine G5S Plus’ta flaş destekli 8 MP’lik kamera kullanıldı. Donanım olarak Snapdragon 625 işlemci, 3 GB RAM, 32 GB dahili depolama ve 3000 mAh batarya sunan G5S Plus’ta G5 Plus ile arasında bir fark bulunmuyor.

Moto G5S ve Moto G5S Plus, 18 Ağustos’ta 294 ve 353 dolar tutarında satışa sunulacak.