Yeni işlemci A11 Bionic’in performansı şaşırtıyor

Apple’ın iPhone X ve iPhone 8’lerde kullandığı yeni A11 Bionic işlemcisi performans testlerinde sınırları zorluyor.

Apple’ın yeni amiral gemisi telefonlarına güç vermesi için tasarladığı, 2 performans çekirdeği ve 4 verimlilik çekirdeği olmak üzere 6 çekirdeğe sahip A11 Bionic işlemcisi saniyede 600 milyara kadar işlem yapabilen nöral sisteme sahip. Apple’ın iddiasına göre yeni işlemcideki dört adet yüksek verimli çekirdek bir önceki modellerde kullanılan A10 Fusion işlemcisine göre %70 daha hızlı. İki adet yüksek performanslı çekirdek ise yine bir önceki modele göre %25 daha hızlı.

A11 Bionic’e yapılan performans testleri de Apple’ın bu iddialarını doğrular nitelikte. Yapılan 12 Geekbench testine göre A11 Bionic tek çekirdekte ortalama 4141 puan alırken çoklu çekirdekte 10 bin puanın üzerine çıkıyor. Karşılaştırma yapacak olursak Apple’ın A10X Fusion işlemcisine sahip en güçlü tableti 10.5 inç iPad Pro aynı testlerden tekli çekirdekte ortalama 3887, çoklu çekirdekte ise 9210 puan alıyor.

Yeni iPhone’lar bununla da yetinmiyor. A11 Bionic işlemciler yapılan Geekbench testlerine göre 2017 Model 13 inç MacBook Pro’dan daha performanslı çalışıyor. MacBook Pro aynı testte tek çekirdekte 4592 alırken çoklu çekirdekte iPhone 8 ve X’in arkasında kalarak 9602 puan alıyor.

Yeni iPhone’lar henüz son kullanıcıyla buluşmasa da yapılan testler cihazların son derece güçlü olduğunu gözler önüne seriyor. Alınan puanlar bu kadar yüksek olmasına karşın normal kullanımda bunun ne kadar hissedileceği tartışılır.