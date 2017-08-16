Yeni Google Pixel’lerde HTC damgası

Google’ın sonbaharda tanıtacağı yeni nesil Pixel modellerinde HTC U11’de yer alan sıkmayla kontrol özelliğini sunacak.

Edinilen bilgilere göre Google’ın piyasaya süreceği Google Pixel ve Pixel XL 2 modellerinde değişiklikler yer alacak. Pixel 2, kendisinden daha iyi ekran kalitesiyle gelmesi beklenen Pixel XL 2 ile kıyaslandığında daha ilginç özellikler barındıracak.

HTC tarafından ABD Federal İletişim Komisyonu’na sunulan belgede Pixel 2’de bulunması beklenen bir özellik ile ilgili ipucu barındırıyor. Belge ayrıca Pixel 2’nin HTC tarafından üretildiğini de belirtiyor.

Geçtiğimiz sene tanıtılan Pixel modellerini üreten HTC, yeni Pixel modellerinin ekran çerçevelerinde iddia edilen küçültmenin gerçekleşmeyeceğini belirtti. HTC, yeni Pixel modellerine daha iyi bir ses deneyimi sunmak için cihazların ön kısmına hoparlör yerleştirecek. Ayrıca cihazlarda kulaklık girişi de yer alacağı belirtiliyor.

Belgede dikkat çeken özellikler arasında HTC’nin bu sene piyasaya sürdüğü U11’de bulunan sıkıştırmayla gerçekleşen kontrol özelliği olarak yer alıyor. Bu özellik ile telefonun bazı işlevleri kenar kısımlara bastırılmasıyla gerçekleşecek.

Yeni nesil Pixel modellerinin işletim sistemi olarak Android 8.0.1 ile çalışacak. Bu işletim sistemi henüz kullanıma sunulmasa da pek yakında Pixel ve Nexus cihazlarına sunulması da bekleniyor.