Yeni iPhone’ların satışında değişiklik yok

KGI Securities’in analisti Ming-Chi Kuo, yaptığı açıklamada iPhone 8’in iPhone 7S ve 7S Plus modelleriyle aynı tarihlerde satışa sunulacağını söyledi.

Apple ürünleri hakkında güvenilir bir bilgi kaynağı olarak görülen Ming-Chi Kuo, üç yeni iPhone modelinin aynı tarihte tanıtılıp satışa sunulacağını fakat iPhone 8’in 2-4 milyon milyon adet gibi sınırlı sayıda satışa sunulacağını da sözlerine ekliyor.

Kuo, iPhone 8’in sadece siyah, gümüş ve altın renklerinde satışa sunulacağını söyledi. Bu durumda simsiyah, siyah, gümüş, altın, roze altın ve kırmızı renk alternatifleriyle satılan iPhone 7 ve 7 Plus modelleriyle kıyaslandığında daha düşük sayıda renk alternatifleriyle satışa sunulacak. iPhone 8’in altın rengi ise daha önce satışa sunulan altın rengi iPhone’ların aksine daha bronz tonlarında olması bekleniyor.

iPhone 8’in dışında iPhone 7S ve 7S Plus üretimlerinde herhangi bir problem yaşanmadı. Toplu üretimine başlanılan bu iki cihazın aksine iPhone 8’in toplu üretimi Eylül ortasında gerçekleşecek.