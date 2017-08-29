Yeni Galaxy A serisinde ‘Sonsuz Ekran’ teknolojisi yer alacak

Samsung’un amiral gemisi cihazlarında görülmeye başlanan Sonsuz Ekran teknolojisi orta segment cihazlara da gelecek.

Kullanıcılar, Samsung’un 29 Mart’ta tanıttığı Galaxy S8 ve Galaxy S8+ modelleriyle birlikte Sonsuz Ekran teknolojisiyle tanışmış geçtiğimiz hafta tanıttığı Galaxy Note 8 ile bu teknolojiyi görmeye devam etmişti. Edinilen yeni bilgiler göre Samsung , Sonsuz Ekran teknolojisini orta segment cihazlarına da yaygınlaştıracak.

Sonsuz Ekran teknolojisinde, cihazlarda bulunan fiziksel ana ekran tuşunun kaldırılarak, kullanıcılara ince çerçeveli ekranlar ile en üst seviyede ekran kasa oranı sağlanıyor. Samsung, bu teknolojiyi orta segment serileri arasında ilk olarak önümüzdeki sene piyasaya sürülecek Galaxy A serisinde kullanacak.

Yeni Galaxy A serisinde, Galaxy S8 ve Note 8’de olduğu gibi fiziksel ana ekran düğmesi yer almayacak. Ayrıca parmak izi tarayıcısı da cihazın arka tarafında bulunacak. Galaxy A serisine gelecek olan bu yeni özelliklerin fiyata bir etkisi olup olmayacağını hep birlikte göreceğiz