Yeni BlackBerry modeli göründü

MWC 2017 etkinliğinde tanıttığı KeyOne adlı akıllı telefonuyla geri dönen BlackBerry’nin yeni bir akıllı telefonu ortaya çıktı.

BlackBerry cihazlarının üretici şirketi TCL’in web sitelerinden birinde gösterilen yeni telefonun donanımı hakkında bazı bilgiler de bulunuyor. 1920 x1080 çözünürlüğünde 16:9 oranında bir ekrana sahip olan yeni telefon fiziksel klavye bekleyenleri hayal kırıklığına uğratarak sadece dokunmatik bir telefon olarak sunulacak.

BBD100 model numaralı telefonda KeyOne’da kullanılan Snapdragon 625 veya yeni 626 işlemcileri bulunacak. Bu karışıklığın nedeni olarak iki işlemcinin model numarası olarak birbirine oldukça benzemesi düşünülebilir.

BlackBerry’nin yeni cihazının kamerası, bataryası, işletim sistemi hakkında şimdilik bir bilgi bulunmuyor. Merak edilen önemli bilgiler ortaya çıktığında sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz.