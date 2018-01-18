Yavaşlayan iPhone’lar güncellenecek

Apple’ın CEO’su Tim Cook, kullanıcılara sunulacak bir güncelleme sayesinde iPhone’un performansını düşürme özelliğinin kapatılabilir hale gelceğini söyledi.

Apple’ın iPhone modellerinin batarya sorunlarından dolayı kapanmasının önüne geçmek amacıyla iOS işletim sistemlerinde yer alan bir özellik sayesinde cihazları yavaşlatıyor. Apple, bu gelişmenin ardından kullanıcılardan özür dileyerek batarya değişim hücrelerinde geniş çaplı indirimler sundu.

Bu konuyla ilgili sessizliğini koruyan Tim Cook, yaptığı açıklamada iPhone’ların yavaşlamasının önüne geçen bir güncelleme geliştirildiğini söyledi. Cook, kullanıcıların bu güncelleme ile iPhone’larını yüksek performans sağlayan hale getirebileceklerini söyledi. Şubat ayında test edilmeye başlanacak güncellemenin Mart ayında genel kullanıma sunulması bekleniyor.