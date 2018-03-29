Xiaomi’nin BlackShark’ın Görüntüsü ve AnTuTu Sonucu Ortaya Çıktı

Oyun telefonu pazarına iddialı bir giriş yapmayı hedefleyen Xiaomi, bu konudaki ilk telefonu olan BlackShark’ın bir tanıtım posteri ve AnTuTu sonucu ortaya çıkarıldı.

Geçtiğimiz günlerde yeni amiral gemisi akıllı telefonu Mi Mix 2S’i tanıtan Xiaomi’nin Razer Phone’a rakip olmak üzere geliştirdiği ilk oyun telefonu Xiaomi BlackShark’ı bu etkinlikte ortaya çıkması bekleniyordu. Beklenenin gerçekleşmemesiyle birlikte cihazın tanıtım afişi ile AnTuTu sonucu belli oldu. Tanıtım afişinden siyah ve yeşil renkler hakim olacağı tahmin edilen Xiaomi BlackShark’ın keskin ve agresif bir tasarım ile gelmesi bekleniyor.

BlackShark’ın ortaya çıkarılan AnTuTu sonucundan Galaxy S9+’tan daha iyi bir performans gösterdiğini ortaya koyuyor. Snapdragon 845 işlemcisi ile gelmesi beklenen Xiaomi BlackShark, Adreno 630 grafik birimi ile mobil oyun severlere yüksek seviyede oyun deneyimi sunmasıyla birlikte %30 daha güçlü olmasına rağmen, %30 daha az enerji tüketecek.

En üst seviye oyunları sorunsuz bir şekilde çalıştırabilmek için 8GB RAM ile gelecek olan Xiaomi Blackshark’ta günümüz mobil oyunlarının bilgisayar oyunları ile neredeyse aynı miktarda depolama alanı kaplaması nedeniyle dahili depolamasının 256GB’dan başlaması bekleniyor. Ekran boyutu belirsizliğini koruyan Xiaomi BlackShark’ta 120Hz’de 2160 × 1080 çözünürlüğünde bir ekran ile gelecek. Cihazın ön kısmında ise çift hoparlör yer alması bekleniliyor.