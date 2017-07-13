Xiaomi’nin adı sır gibi saklanan telefonu ortaya çıktı

Xiaomi’nin Helium kod adlı orta seviye akıllı telefonu Geekbench’te göründü.

Geekbench’te ortaya bilgilere göre Xiaomi Helium’da Snapdragon 617 işlemcisi kullanılacak. Diğer donanım özellikleri olarak Xiaomi Helium’da 3 GB RAM ve 1.40 Ghz hızında 8 çekirdek yer alacak.

Android 7.1.1 işletim sistemi ve MIUI kullanıcı arayüzü ile Xiaomi Helium’da Xiaomi daha önce aynı kod adını 32 GB dahili depolama alanıyla gelmiş olan Xiaomi Mi Max cihazı için de kullanmıştı. 64 ve 128 GB dahili depolama seçeneklerine de Hydrogen adı verilmişti. Xiaomi Mi Max 2 olarak gelebileceği düşünülen telefonun Mi Max’te olduğu gibi 32, 64,128 GB dahili depolama seçenekleriyle gelebileceği düşünülüyor.

Xiaomi’nin Helium kod adlı akıllı telefonu hakkında gelen bilgileri sunmaya devam edeceğiz.