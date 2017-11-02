Xiaomi Y1 ve Y1 Lite tanıtıldı

Xiaomi tarafından gerçekleştirilen etkinlikte Resmi Y1 ve Y1 Lite modellerini tanıttı.

Xiaomi’nin Eylül ayında tanıttığı Redmi Note 5A ve Redmi Note 5A Prime cihazlarını satışa sunmasının ardından yeni cihazlarını tanıttı.

Snapdragon 435 işlemcisi ve 3 GB RAM ile gelen Resmi Y1’de 32 GB dahili depolama bulunacak. 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolamanın bulunduğu bir başka sürümünün bulunan Redmi Y1’de Full HD çözünürlüğe sahip 5.5 inçlik ekran ile gelecek. Redmi Y1, Android 7.0 işletim sistemiyle çalışacak.

Redmi Y1 Lite cihazında ise Snapdragon 425 işlemcisi ve 2 GB yer alacak. Resmi Y1 Lite’da 5.5 inçlik 720p çözünürlüğünde bir ekran bulunacak. Xiaomi, Resmi Y1’in normal sürümünü 140 dolar, 4 GB RAM’li sürümünü ise 170 dolar olarak belirledi. Redmi Y1 Lite’ın fiyatı ise 110 dolar olarak belirtildi.