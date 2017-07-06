Xiaomi Redmi Note 5’in özellikleri belli oldu

Xiaomi’nin çok satan akıllı telefon serilerinden biri olan Redmi Note serisinin yeni üyesi Redmi Note 5 tüketiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Xiaomi’yi başarılı satış rakamlarıyla mutlu eden Redmi Note serisin için yeni çıkacak Redmi Note 5 ile ilgili daha detaylı sızıntılar ortaya çıktı. Yeni gelen bilgilere göre Redmi Note 5, 5.5 inçlik Full HD IPS ekran ve enerji tasarrufu sunan işlemci geleneğinin dışına çıkmayacak. Enerji tasarrufu sunan işlemci olarak Snapdragon 630 ve 660 arasından birinin geleceği düşünülüyor.

4000 mAh ile gelen Redmi Note 4’e kıyasla daha düşük bir batarya gelecek Redmi Note 5, 3790 mAh gücünde bir batarya ile gelecek.

Cihazda USB-C girişi, Quick Charge 3.0 teknolojisi ile gelmesi beklenen Redmi Note 5’in Sony IMX 234 sensörünün kullanıldığı 16 MP arka ve 13 MP ön kameraları kullanılacak.

Üç farklı donanım çeşidiyle gelecek Redmi Note 5, kullanıcıların beklentilerini karşılayacak bir akıllı telefon olacak gibi görünüyor.

3 GB RAM ve 32 GB dahili hafızalı model 175 dolar ile gelecek. 4 GB RAM ve 32 GB dahili hafızalı model 205 dolar ile gelirken 4 GB RAM ve 64 GB dahili hafızalı model ise 220 dolara satışa sunulacak.