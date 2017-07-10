Xiaomi, MIUI 9 ile ilgili beklenen açıklamayı yaptı

Çinli şirket Android 7.0’ı temel alan yeni arayüzün hangi cihazlara ne zamanlara geleceğini açıkladı.

Xiaomi, birkaç hafta önce MIUI 9’u geliştirdiğini onaylamasına karşılık bu arayüzün çıkış tarihi hakkında herhangi bir bilgi vermemişti. Geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada Xiaomi, 16 Ağustos’tan önce dağıtılacağını söyledi.

Bununla birlikte bir Xiaomi yöneticisinin Weibo üzerinden MIUI 9’da bulunan birkaç özelliği göstererek geri bildirim almayı amaçlamıştır. Nitekim Xiaomi, paylaşılan görüntülerin MIUI için tasarlanan bir tema olduğunu ve MIUI ile gelecek özellikleri içermediğini bildiren bir açıklama yaptı.

Android 7.0 tabanlı MIUI 9.0 arayüzünü edinecek cihazlar:

Mi 5

Mi 5S

Mi 5S Plus

Mi 4C

Mi 4S

Mi Max

Mi Note

Mi Note 2

Mi Mix

Mi Note 4X

Android 7.1 tabanlı MIUI 9.0 arayüzünü alacak cihazlar:

Redmi 4X

Mi Max 2

Mi 5C

Mi 6

Xiaomi CEO’su Lei Jun, MIUI 9’un daha önceki sürümlere kıyasla daha akıcı ve güçlü olacağını söylemişti. Yeni arayüzde bölünmüş ekran ve Android O ile gelen resim içinde resim özelliklerini içermesi bekleniyor.