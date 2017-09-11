Xiaomi Mi Mix 2 tanıtıldı

Geçen sene tanıttığı Mi Mix ile dikkatleri üzerine çeken Xiaomi, bugün gerçekleştirdiği bir etkinlikte Mi Mix 2’yi tanıttı.

İlk bakışta %91.3 ekran-gövde oranına sahip ince çerçeveli tasarımıyla dikkat çeken Mi Mix 2 genel olarak yuvarlatılmış bir görünüme sahip. Selefinde de olduğu gibi son yıllarda akıllı telefonlardaki ‘çerçevesiz ekran’ trendi Mi Mix 2’ye de bir hayli yakışmış diyebiliriz. Geçen sene 6.4 inçlik bir ekrana sahip olan Mi Mix’in ekranı küçültülmüş. 5.99 inçlik ekran boyutuyla gelen Mi Mix 2 kullanıcılarına daha kolay bir tutuş ve kibar bir görünüm sunuyor.

Cihazın teknik detayları ise şöyle:

– Android 7.1.1 Nougat işletim sistemi

– 5.9-inch 18:9 IPS LCD panel, 2160 x 1080 (403ppi) ekran çözünürlüğü

– Qualcomm Snapdragon 835 işlemci

– Adreno 540 grafik işlemcisi

– 6GB LPDDR4X RAM (Seramik özel versiyonu 8GB)

– 3400mAh pil kapasitesi

– USB – C (Hızlı Şarj 3.0)

– 12MP (Sony IMX 386) f/2.0, 4K/30 FPS, 1080p/30 FPS arka kamera

– 5MP, 1080p video ön kamera

– Bluetooth 5.0

– MIUI 9 (arayüz)

– Kulaklık girişi yok

Xiaomi Mi Mix 2 Çin’den sonra hali hazırda var olduğu küresel pazarlarda da piyasaya sürülecek. Firmanın Türkiye’de resmi olarak bu telefonun satışını yapması beklenmese de ithalatçı firmalarla ülkemizde satışının yapılması oldukça muhtemel.

Mi Mix 2’nin başlangıç modeli olan 64GB versiyonu $500 fiyat etiketiyle piyasaya sürülecek. 8GB RAM ve 128 GB hafızaya sahip olan özel seramik versiyonunun ise fiyatı $720 olacak.