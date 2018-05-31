Xiaomi Mi 8 modelleri tanıtıldı

Son zamanlarda teknoloji dünyasındaki ilgi yavaş yavaş bilinir markalardan kayıp F/P odaklı markalara ve ürünlere kayıyor. Xiaomi’de son zamanlarda çıkardığı geniş skaladaki ürünlerle herkesin göz bebeği haline geldi.

Dün gerçekleşen Xiaomi sunumunda da oldukça fazla ürün ve yazılım tanıtıldı bunlardan bahsedecek olursak:

Xiaomi Mi 8

Xiaomi Mi 8 Explorer Edition

Xiaomi Mi 8 SE

Xiaomi Mi Band 3

MIUI 10

Bu yazımızdaki ilgi odağıysa Xiaomi Mi 8 ürün gamı olacak. Hemen ürünlerden kısaca bahsedecek olursak Xiaomi Mi 8, Mi 8 Explorer Edition ve Mi8 SE modelleri tanıtılan modeller arasında. Explorer Edition’ın arka yüzündek cam sanki transparanmış ve cihazın içi görülüyormuş hissiyatını kullanıcıya veriyor.

İki modelde de ortak olan özelliklerden bahsedecek olursak içerisinde Snapdragon 845 işlemci, 6.21 inç büyüklüğünde ve 2248 x 1080 çözünürlüğünde 402 PPI yoğunlığa sahip AMOLED ekran, OIS destekli 12 MP ve f/1.8 diyaframlı geniş açı ana kamera, 12 MP telefoto lens ve f/2.4 fiyafram açıklığına sahip 5 MP özçekim kamerası bulunuyor.

Expolerer Edition ve Mi 8 arasındaki farklara değinecek olursakta aşağıdaki görsel bizce her şeyi açıklar nitelikte.

Xiaomi Mi 8 SE modeliyse gene yukarıdaki tablodan da görüldüğü üzere daha çok orta-üst segmente hitap eden bir telefon. Bizce bu tabloda garip olansa maalesef ki Explorer Edition modelinde sadece 3.000 mAh batarya bulunması. Gerek fiyatı gerekse özellikleriyle daha iyi olan bir modelin daha az bataryaya sahip olması bizi üzen konuların başında geliyor.

Explorer Edition modelinin de hem FaceID benzeri 3 Boyutlu Yüz Tarama teknolojisine hem de ekranın içine entegre edilmiş bir parmak izi okuyucusuna sahip olduğunu belirtmekte de yarar görüyoruz.

64 GB versiyonun 421 Dolar, 128 GB versiyonun 468 Dolar ve 256 GB versiyonunsa 515 Dolar fiyat etiketiyle satışa çıkacağı açıklanmış durumda. Xiaomi Mi8 Explorer Edition ise 577 Dolardan satışa çıkacak.