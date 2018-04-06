Xiaomi’nin geçtiğimiz aylarda düzenlenen Mobile World Congress’de yeni modeli Mi 7’yi tanıtması bekleniyordu, ancak bu tanıtımı ertelemişti. Cihazın tam olarak ne zaman tanıtılacağı henüz bilinmese de yeni detaylar gelmeye başlıyor.

Xiaomi CEO’su Lei Jun’un Weibo platformunda yaptığı bir paylaşıma göre Xiaomi Mi 7’de ekrana gömülü parmak izi okuyucu yer alacak. Weibo kullanıcısı, Mi 7’nin ekrana gömülü parmak izi sensörüne sahip olacağına yönelik şaka yollu bir gönderi paylaştı. Lei Jun da bu paylaşıma ekrana gömülü parmak izi sensörünün varlığını doğrulayan bir yorumla cevap verdi.

Mobile World Congress’te Vivo’nun ekrana gömülü parmak izi sensörünü görme fırsatını yakalamıştık, ancak bu teknolojinin seri üretime geçmesi için daha zaman olduğu yorumları yapılıyordu. Xiaomi’nin Mi 7 modelinde böyle bir hamle yapması ise akıllı telefon pazarındaki rekabeti iyice kızıştıracaktır.

Mi 7’deki ekrana gömülü parmak izi sensörünün OLED ekranla ana kart arasında bir yere gömülü olması bekleniyor. Clear ID teknolojisi destekleyen cihazda bu sensörün arka aydınlatma yöntemiyle kullanıcıyı yönlendirmesi bekleniyor.