Xiaomi Mi 7’de Çentikli Ekran Tasarımı Bulunacak

Apple’ın iPhone X ile başlatmış olduğu çentikli ekran tasarımına çeşitli markanın ardından Xiaomi de katılacak gibi görünüyor.

iPhone X’un ardından Huawei’nin önümüzdeki gün tanıtacağı P20 serisi, Oppo’nun R15 modelleri ve vivo’nun X21 ile V9 modellerinde bulunan çentikli ekran tasarımı akımına Xiaomi, yeni amiral Mi 7’nin ortaya çıkarılan görsellerinde bu akıma katılacak gibi görünüyor. Xiaomi Mi 7’de bulunması beklenen cam panelinin vivo X21’e kıyasla daha ince ve en bir kamera, kulaklık ve yakınlık sensörü barındıran geniş bir çerçeveye sahip olduğu görünüyor.

Buna göre Xiaomi Mi 7’nin vido X21’e kıyasla daha büyük ekran kasa oranıyla geleceği açık bir şekilde anlaşılıyor. Teknik Xiaomi Mi 7’nin şirketin Snapdragon 845 işlemci barındıran ilk akıllı telefonu olması bekleniyordu. Ancak Xiaomi, yarın tanıtılacak Mi Mix 2s modeli nedeniyle Mi 7’yi erteleme kararı aldı. Ortaya çıkan raporlarda yaklaşık 475 dolar fiyat etiketiyle gelmesi beklenen Mi /’de 8 GB RAM ile 5.65 inç büyüklüğünde bir ekran ile gelmesi bekleniyor.